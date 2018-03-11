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فرق الإغاثة تعثر على حطام الطائرة التركية المنكوبة

10:14 م الأحد 11 مارس 2018
فرق الإغاثة تعثر على حطام الطائرة التركية المنكوبة

ارشيفية

طهران- (أ ش أ):

عثرت فرق الإغاثة على حطام الطائرة التركية المنكوبة التي سقطت فوق الأراضي الإيرانية.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. 

وكانت طائرة تركية خاصة قد سقطت في منطقة مرتفعات جبال (هلن) جنوب غرب إيران أثناء قيامها برحلة من مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى اسطنبول، وقتل جميع الركاب الـ11 الذين كانوا على متنها.

هذا المحتوى من

Asha
فرق الإغاثة حطام الطائرة التركية إيران

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