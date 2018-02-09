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27 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

01:53 م الجمعة 09 فبراير 2018
27 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أن إجمالي حركة السفن بلغ 27 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

موانئ بورسعيد قناة السويس حركة السفن

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