27 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أن إجمالي حركة السفن بلغ 27 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 3 سفن.