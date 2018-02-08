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وزير الخارجية السوداني: الطريق ممهد لعودة سفيرنا إلى القاهرة

02:50 م الخميس 08 فبراير 2018
وزير الخارجية السوداني: الطريق ممهد لعودة سفيرنا إلى القاهرة

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور

كتبت - إيمان محمود

أكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم الخميس، إن الطريق ممهد لعودة السفير السوداني إلى القاهرة، مُشيرًا "من الممكن أن يعود سفيرنا إلى مصر في أي وقت".

فيما قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه مع نظيره السوداني، إن الجانبان اتفقا على عدم اتخاذ أي من الدولتين إجراءات أحادية تضر بالأمن القومي والإقليمي.

 

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور السفير السوداني سامح شكري

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