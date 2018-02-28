ألمانيا تنفي منع قوارب اللاجئين في المتوسط من مواصلة السفر إلى أوروبا

برلين - (د ب أ):

نفت الحكومة الألمانية أن تكون لديها رغبة في أن تقوم السفن الأوروبية، في المتوسط، بمنع قوارب اللاجئين من مواصلة السفر إلى أوروبا.

وفي رد على تقارير تحدثت عن هذا الموضوع، قال ميشائيل روت، وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، في البرلمان، إن هذه الأحداث "معروفة للحكومة بشكل نظري، لكن ليست لدينا أية شواهد عن هذا الأمر".

وأضاف روت، أنه بغض النظر عن ذلك فإن مثل هذا المنع للقوارب لا يمثل بالقطع هدفاً لسياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللاجئين، كما أنه ليس هدف سياسة الهجرة واللاجئين التي تنتهجها الحكومة الألمانية.

وجاءت تصريحات روت رداً على تقارير، ظهرت مؤخراً في تقرير للقسم العلمي التابع للبرلمان. وحسب هذه التقارير، فإن سفينة حربية إيطالية منعت قارباً لعدة ساعات من مواصلة السفر، وذلك دون أن تنقل ركاب القارب على متنها.

ولفت التقرير إلى أن الطاقم ظل منتظرا لحين وصول خفر السواحل الليببية، وقد قام خفر السواحل بنقل الناس على متن مراكبه وإعادتهم إلى ليبيا.

كان حزب الخضر طلب إدراج الموضوع على جدول أعمال البرلمان.