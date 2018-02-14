"الشرطة الأمريكية: مقتل وإصابة 53 شخصاً في إطلاق نار داخل مدرسة بـ"فلوريدا

كتب - هشام عبد الخالق:

قالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إنه تم اعتقال مشتبه به في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتابعت أن إطلاق النار أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين، وكان مُطلق النار - بحسب الصحيفة - مُسلحًا بعدة أسلحة نارية، ومُرتديًا قناعاً ضد الغازات.

وأضافت الصحيفة أن إطلاق النار بدأ في مدرسة Marjory Stoneman Douglas الثانوية، بعد الثانية ظهرًا بقليل، وحاصرت الشرطة المدرسة الواقعة في ولاية فلوريدا.

وتابعت الصحيفة- نقلًا عن الشرطة- إن الوضع ما زال خطرًا لأنه تم الإبلاغ عن رؤية أحد الطلاب يطلق النار جنبًا إلى جنب مع الرجل المسلح.

وتعتقد الشرطة أنها تعرف من هو الرجل المسلح، وقالت إنه أحد الطلاب وعضو فى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في الجيش الأمريكي، وإنه كان يرتدي غطاء للرأس وشعره أحمر وينتشر النمش في أنحاء وجهه.