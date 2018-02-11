صحيفة تركية: الشرطة الألمانية تقتل عضو جماعة مسلحة تتبع أردوغان

القاهرة – (مصراوي):

ذكرت صحيفة "الزمان" التركية المعارضة، أن اشتباكات جرت بين الشرطة الألمانية ومجموعة تركية تلقب نفسها بـ"العثمانيين الألمان" أسفرت عن مقتل أحد أعضاءها.

وأشارت الصحيفة، أن الاشتباكات وقعت أثناء مداهمة الشرطة الألمانية لنادي روكر المعروف بأنه مقر جماعة "العثمانيين الألمان" بمدينة فوبرتال، وهي مجموعة مقربة من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم.

وخلال مداهمة فرق العمليات الخاصة التابعة لشرطة دوسلدورف لمقر مجموعة العثمانيين الألمان، لقي أحد أعضاء المجموعة، المدعو "حامد باكسوي" البالغ من العمر 44 عامًا، مصرعه.

وتبين أن الوفاة ناجمة عن رصاصة صادرة عن الشرطة، لكن لم يتم تقديم أية معلومات تفصيلية بشأن ملابسات الواقعة، حيث لم تصدر الشرطة بيانًا بشأن المتوفى.

يُذكر أن وسائل الإعلام الألمانية قد تداولت خلال الأشهر الماضية أخبارا حول تبعية جماعة العثمانيين الألمان لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.