تحطم طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من موسكو (محدث)

القاهرة- مصراوي:

تحطمت طائرة ركاب روسية، اليوم الأحد، بعد إقلاعها من مطار بموسكو وعلى متنها 71 شخصًا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية القول إن الطائرة من طراز "أن-148"، تابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، تحطمت في منطقة مدينة رامينسكويي في ضواحي موسكو.

وكانت أجهزة الطوارئ الروسية قد قالت في وقت سابق إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك.

وأوضح المصدر أنه كان على متن الطائرة 71 راكبًا، من بينهم طاقم مؤلف من ستة أشخاص .

وأفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان تحطم الطائرة.

وأضافت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة وجثث عدد من الضحايا

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية، ترجيحه رجوع أسباب سقوط الطائرة إلى خطأ بشري من قبل الطاقم أو بسبب الأحوال الجوية.