ملك الأردن يوجه بتشكيل لجنة تحقيق محايدة بحادث البحر الميت

عمان -(أ ش أ)

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء عمر الرزاز، لتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حقيقة حادث سيول البحر الميت، التي توفي خلالها 21 شخصا معظمهم من الطلبة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن مهام اللجنة الوقوف على الحقيقة بكل موضوعية وحياد، وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكل دقة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلا، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص، من أجل الوصول إلى توصيات موحدة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والآثار الأردنيان استقالتيهما، بعد أسبوع على الحادث المأساوي.

ولقي 21 شخصا حتفهم الخميس الماضي غالبيتهم طلاب ، كانوا ضمن الرحلة المدرسية حين جرفتهم سيول في منطقة البحر الميت، على بعد نحو 50 كيلو متر غرب عمان، فيما أصيب 35 شخصا آخرون.