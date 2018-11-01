الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على عقد قمة مشتركة نهاية نوفمبر الجاري

واشنطن (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أنه اتفق مع نظيره الصيني شي جينبينج على عقد لقاء على هامش قمة مجموعة الـ20 المقررة في بوينوس أيرس نهاية نوفمبر الجاري.

وقال ترامب - عبر حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - "أجريت مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جينبينج، والنقاش كان مطولا وجيدا جدا مع الرئيس الصيني شي جينبينج، وتحدثنا عن مواضيع عديدة مع التركيز بشدة على التجارة".

وأضاف ترامب أن المحادثات حول المسائل التجارية بين البلدين "تتقدم بسلاسة"، مضيفا أن المحادثة تطرقت أيضا لملف كوريا الشمالية ووصف النقاش في هذا الإطار بأنه كان "جيدا".