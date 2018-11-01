سفير إثيوبيا لـ "أفريقية النواب": آن الآوان للتعاون مع مصر من أجل رفعة الشعبين

القاهرة (أ ش أ)

أشاد سفير إثيوبيا لدى مصر سينديسو أذانو، بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، للسفير الإثيوبي بمقر المجلس اليوم الخميس.

ونقل بيان للجنة الشئون الإفريقية عن السفير الإثيوبي قوله: "آن الآوان أن نبعد الشك والقلق عن علاقتنا وأن نتعاون سويا من أجل رفعة شأن الشعبين وإفريقيا بالكامل"، مؤكدا التزام بلاده بدفع العلاقات المصرية الإثيوبية إلى أعلى المستويات.

وأشار السفير إلى أن مصر وإثيوبيا يجمعهما تاريخ طويل من التعاون المشترك منذ عهد جمال عبد الناصر، وأن كلا الدولتين لديهما نفس الحضارة والثقافة والمصير المشترك، مضيفا: "دور مصر معروف في غرب أفريقيا وفي تأسيس الاتحاد الأفريقي، ونأمل في تقوية الاتحاد خلال رئاسة مصر له".

وأعرب السفير الإثيوبي عن ترحيبه بتكثيف التنسيق وتبادل الزيارات، وبحث مدى إمكانية الاستفادة من الخبرات العريقة والمتراكمة بين البلدين، بما يفيد المجالس التشريعية في مجالات صياغة القوانين والتشريعات وتبادل التنسيق والزيارات بين برلماني البلدين.

من جانبه، قال النائب طارق رضوان إن استقبال السفير الإثيوبي جاء في إطار دعم العلاقات المصرية الإثيوبية، وكذلك الأفريقية، فضلا عن رغبة القيادة السياسية في كلا البلدين في تعزيز العلاقات.

وأوضح رضوان أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع إثيوبيا بشكل خاص، وبشكل عام مع الدول الأفريقية، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 ، الذي يشهد بداية التعاون سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو في مجال التنمية الاقتصادية .

وأكد رضوان حرص مصر على تعزيز ودعم التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، على ضوء ما تمثله أفريقيا بشكل عام من أهمية فيما يتعلق بالأمن القومي، وامتلاكها فرص مميزة للتعاون والاستثمار المشترك، مشددا على أن أحداً لن يستطيع أن يضرب العلاقة التاريخية بين مصر وإثيوبيا.

وكشف رضوان عن أن لجنة الشئون الأفريقية ستقوم بالإعداد لزيارة برلمانية رفيعة المستوى إلى إثيوييا، وستعمل على إنشاء جمعيات صداقة ما بين البلدين خلال الزيارة، معربا عن أمله في أن يرى التكامل والتعاون بين دول القارة الأفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي.