تعيين بشار الأسد في منصب الأمين العام لحزب البعث

دمشق (د ب أ)

عيُن الرئيس السوري، بشار الأسد، بمنصب الأمين العام الحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم واستحداث منصب أمين سر للجنة المركزية للحزب.

وقال قيادي في حزب البعث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تم الْيَوْم الاثنين تعيين الرئيس بشار الأسد بمنصب الأمين العام لحزب البعث وهو المنصب الذي كان شاغرا منذ رحيل الرئيس السوري حافظ الأسد منذ عام 2000، كما تم استحداث منصب جديد وهو أمين السر اللجنة المركزية وعين الدكتور هيثم سطايحي بهذا المنصب".

وتعقد اللجنة المركزية لحزب البعث اجتماعًا في دمشق منذ يوم أمس برئاسة الرئيس بشار الأسد.

وشهد الحزب تغييراتٍ تنظيميةً مُفاجِئةً خلال جلسة عقدها برئاسة الأسد أمس الأحد.

ولفتت المصادر إلى أن "الأيام القادمة ربما تحمل تغيرات في القيادة السورية".

يُذكَر أن القيادة السورية قامت خلال العام الماضي بحلّ القيادة القومية للحزب، وبدأ بالعمل على تشكيل مجلس قومي عوضاً عنها، كما أنه أجرى سلسلة تعديلات شملت أمناء عدة أفرع في كلٍّ من دمشق وريفها والسويداء والقنيطرة ودرعا والرقة والحسكة.