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    مقتل رجل وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار جنوبي فرنسا

    09:00 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    مقتل رجل وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار جنوبي فرنسا

    الشرطة الفرنسية

    تولوز (د ب أ)

    قُتِلَ رجل وأُصِيبَ شخصان آخران جراء إطلاق نار، اليوم الإثنين، في حانة في مدينة تولوز جنوبي فرنسا.

    وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، استنادًا إلى الادعاء العام وقوات الإطفاء، أن الهجوم وقع في حي تغلب عليه المشاكل.

    وأضافت الوكالة أن منفذي الهجوم كانا يستقلان دراجة نارية، وكان أحدهما يحمل مسدسا، وتابعت أنهما أطلقا النار على شرفة الحانة، ثم تتبعا أحد ضحاياهما إلى داخل الحانة قبل أن يلوذا بالفرار.

    وتحقق الشرطة الجنائية في الواقعة في جريمة قتل وإحداث إصابة.

    ولم تشر السلطات إلى وجود اشتباه في أن الحادث إرهابي.

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