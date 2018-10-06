6 زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية للبنان قبالة "رأس الناقورة"

بيروت (د ب أ)

أقدمت أربعة زوارق حربية إسرائيلية أمس الجمعة، على اختراق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة منطقة رأس الناقورة، جنوب لبنان، فيما أقدم زورقان معاديان مماثلان اليوم السبت على اختراق البقعة البحرية المذكورة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني مساء اليوم إنه "أقدم زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي على اختراق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 300 متر ولمدة 6 دقائق".

وأضاف البيان "أنه أقدم زورقان معاديان مماثلان على اختراق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 425 مترا ولمدة 4 دقائق".

وتابع البيان "أنه أقدم زورقان معاديان مماثلان على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 465 مترا ولمدة 3 دقائق".

وتجري متابعة الخروقات، بحسب البيان " بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في لبنان".

وتخترق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهها الإقليمية، وتطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.