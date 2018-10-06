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    مقتل 3 واعتقال 9 من تنظيم داعش الارهابي بالعراق

    08:19 م السبت 06 أكتوبر 2018
    مقتل 3 واعتقال 9 من تنظيم داعش الارهابي بالعراق

    بغداد - أ ش أ:
    صرح مصدر عسكري عراقي بأن قوات أمنية عراقية مشتركة ، باسناد من الحشد الشعبي ، قصفت بالهاونات أهدافا مهمة لتنظيم داعش الارهابي في بساتين العالي ضمن حوض سنسل بالمقدادية شمال شرق بعقوبة.

    وقال المصدر ، للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ ، اليوم السبت ، إن المعلومات الاستخباراتية الأولية أشارت إلى مقتل ثلاثة ارهابيين في القصف.
    وفي الموصل ، اعتقلت القوات الأمنية تسعة من عناصر داعش في الجانب الأيسر للمدينة ، وقال الناطق باسم المركز الإعلامي بوزارة الداخلية اللواء سعد معن إن فوج طوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى اعتقل ، بناءً على معلومات إستخباراتية وتعاون المواطنين ، تسعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية الصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية ، بينهم مقاتلون في ما يسمى بديوان الجند.
    وأضاف " إن المتهمين شاركوا في القتال ضد قوات الأمن وكذلك بينهم إثنان كانا يعملان في ما يسمى بالحسبة أيام سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل".

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