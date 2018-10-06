إندونيسيا تدرس تحويل مناطق منكوبة بالزلازل في "بالو" إلى مقابر جماعية

جاكرتا (د ب أ)

تدرس الحكومة الإندونيسية تحويل منطقتين في مدينة بالو منكوبتين بالزلازل إلى مقابر جماعية، حسبما أفاد تقرير اليوم السبت.

وقال مسؤولون إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي بلغت قوته 4ر7 درجة على مقياس ريختر وتبعه الهزات الأرضية التالية، بلغ 1658 مع وجود ما يقرب من 700 شخص في عداد المفقودين.

ودمرت مئات المنازل في قريتي بيتوبو وبالاروا خلال الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي.

ويقدر المسؤولون أن أكثر من ألف شخص في بيتوبو ما زالوا مفقودين بعد أن تحولت الأرض تحتهم إلى حالة سائلة وابتلعتهم.

ونقل موقع "ليبوتان 6" على الانترنت عن منسق الامن في ويرانتو قوله: "علينا أن نقرر متى سيتم إلغاء البحث عن الجثث وتحديد ما إذا كانت تلك المناطق ستتحول الى مقابر جماعية".

وتتضاءل الآمال في العثور على أي ناجين بعد أكثر من أسبوع من وقوع الكارثة.

وعثرت فرق البحث على تسع جثث في بالاروا، اليوم السبت، لكن يعتقد أن العديد من الضحايا ما زالوا مدفونين هناك.