أعضاء مجلس الشيوخ يتجهون لتأكيد تعيين كافانو في المحكمة العليا

واشنطن (د ب أ)

تبقى ساعات فقط ويبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على تأكيد عضوية بريت كوفانو أمام المحكمة العليا، بعد فترة نقاش صاخبة ومثيرة للانقسام شهدت تحزبا أحاطت بسعيه لتولي منصب في أعلى هيئة قضائية في البلاد مدى الحياة.

ومن المتوقع أن تدفع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ في اتجاه الموافقة على تأكيد تعيين كافانو (53 عاما) بأصوات تزيد زيادة طفيفة عن الأصوات المعارضة، حيث يمكننهم الاستغناء عن صوت واحد بالكاد بعدما قال أعضاء مجلس الشيوخ أصحاب الأصوات الحاسمة إنهم سيؤكدون تعيينه، رغم مزاعم حول ارتكابه اعتداء جنسيا وشكوك حول ثباته الانفعالي.

ولم يعلن سوى عضو واحد من الحزب الديمقراطي المعارض لترامب، أنه سيصوت على تأكيد تعيين القاضي المحافظ الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب ومن المتوقع أن يغير التوازن في المحكمة بحدة لصالح تيار اليمين لجيل كامل.