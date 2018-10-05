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فرنسا تفتح تحقيقًا بعد الإبلاغ عن اختفاء رئيس الإنتربول

01:21 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
فرنسا تفتح تحقيقًا بعد الإبلاغ عن اختفاء رئيس الإنتربول

مينغ هونغ وي

القاهرة- (وكالات)

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الشرطة فتحت تحقيقًا؛ بعدما أبلغت زوجة رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مينغ هونغ وي، أن زوجها مفقود، حسب نقلته وكالة رويترز الإخبارية.

وذكرت المصادر، أن زوجة مينغ، المقيم في ليون حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين، في نهاية سبتمبر أيلول.

وذكر الموقع الإلكتروني للإنتربول، أن مينغ كان نائب وزير الأمن العام في الصين، قبل توليه منصبه الحالي.

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