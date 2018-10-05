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رئيسة لجنة نوبل النرويجية: لابد من محاكمة مرتكبي الاعتداءات الجنسية وقت الحروب

01:30 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
رئيسة لجنة نوبل النرويجية: لابد من محاكمة مرتكبي الاعتداءات الجنسية وقت الحروب

بيريت رايس أندرسون

أوسلو- (د ب أ):

ذكرت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسون إن جائزة نوبل للسلام هذا العام تهدف إلى توصيل "رسالة توعية بأن النساء بحاجة للحماية، وأنه لابد من محاكمة الجناة وتحميلهم المسئولية عن أفعالهم".

وقالت رايس أندرسون خلال مؤتمر صحفي إن اللجنة لم تتواصل بعد مع الفائزين بالجائزة هذا العام، وهما الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد، إلا أنها تقدم لهما "تهنئة حارة".

وحصل الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والناشطة الحقوقية العراقية نادية مراد على جائزة نوبل للسلام هذا العام مقابل "جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والصراعات المسلحة".

وأمضى موكويجي فترة طويلة من حياته البالغة في مساعدة ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث عالج، ودعم آلاف المرضى.

وكانت نادية مراد بين ما يقدر بثلاثة آلاف فتاة وامرأة إيزيدية تعرضن للاغتصاب، وأشكال أخرى من الاساءة على يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ولكنها اضطلعت بدور للتعريف بالمعاناة التي تعرضت لها هي وغيرها.

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