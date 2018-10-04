أمريكا تتهم 7 عملاء استخبارات روس بقرصنة عدد من المنظمات الدولية

واشنطن (أ ش أ)

اتهمت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس، 7 عملاء استخبارات روس بقرصنة عدد من المنظمات الدولية، بينها وكالات مكافحة استخدام المنشطات "نادا".

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن هذا الاتهام يأتي بعد توجيه عدد من الدول الغربية بينها هولندا وبريطانيا اتهامات لوكالة الاستخبارات الروسية بمحاولة اختراق عدد من المنظمات بينها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما دفع وزارة الدفاع الهولندية بطرد 4 ضباط روس بتهمة تنفيذ هجوم إلكتروني على المنظمة.

بدوره، أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقوفه إلى جانب هولندا وبريطانيا في اتهامهما روسيا بشن سلسلة هجمات إلكترونية حول العالم.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن روسيا "لابد أن تتوقف عن سلوكها الطائش"، مضيفا: "أن حلفاء الناتو يقفون متضامنين مع قرار الحكومتين الهولندية والبريطانية بانتقاد روسيا لمحاولاتها الفاضحة لتقويض القانون والمؤسسات الدولية".