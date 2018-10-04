القيادة الوسطى الأمريكية: إيران تنقل أسلحة متطورة وخطيرة إلى سوريا

واشنطن (أ ش أ)

قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية جوزيف فوتيل اليوم الخميس، إن إيران تنقل أسلحة متطورة وخطيرة إلى سوريا.

وأوضح فوتيل - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن الولايات المتحدة قلقة من "تنامي نفوذ طهران في سوريا والعراق"، مشيرا إلى أن إيران تواصل نشاطها الإرهابي في أنحاء عدة بالمنطقة، مضيفا أن "القوات الأمريكية ستحاسبها في حال تهديدها أمننا ومصالحنا".

وحول نشر روسيا منظومة دفاع صاروخي من طراز (إس 300) في سوريا، قال فوتيل إن هذا يعد "تصعيدا خطيرا لتغطية نشاطات دمشق وطهران".

وتابع أن "لدى القوات الأمريكية القدرات العالية للتعامل مع نظام (إس 300) الروسي"، مشيرا إلى أن هذا النظام الصاروخي "يشكل خطرا على أمن الطيران المدني".