مقتل 150 على الأقل من الحوثيين في غارات للتحالف باليمن

عدن - (أ ش أ)

لقي 150 على الأقل من ميليشيا الحوثيين في غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت معسكرا تدريبيا في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة اليمنية.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وحققت قوات الجيش اليمني انتصارات واسعة حيث تم تحرير مواقع استراتيجية من قبضة مليشيا الحوثي في معاقلها بمحافظتي صعدة والجوف شمالي البلاد.