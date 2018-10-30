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مقتل 150 على الأقل من الحوثيين في غارات للتحالف باليمن

09:42 م الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
مقتل 150 على الأقل من الحوثيين في غارات للتحالف باليمن

أرشيفية

عدن - (أ ش أ)

لقي 150 على الأقل من ميليشيا الحوثيين في غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت معسكرا تدريبيا في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة اليمنية.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وحققت قوات الجيش اليمني انتصارات واسعة حيث تم تحرير مواقع استراتيجية من قبضة مليشيا الحوثي في معاقلها بمحافظتي صعدة والجوف شمالي البلاد.

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مقاتلات التحالف العربي ميليشيا الحوثيين غارات جوية محافظة الحديدة

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