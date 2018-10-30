ارتفاع عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية في إيطاليا إلى 11 شخصًا

روما - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون إيطاليون، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية التي تضرب أنحاء مختلفة من البلاد منذ الأحد الماضي إلى 11 شخصًا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن سقوط الأشجار على السيارات أو المارة في الشوارع تسبب في مصرع عدد كبير من الضحايا، مشيرة إلى أن امرأة توفيت نتيجة لحدوث انهيارات طينية إلى جانب منزلها الواقع بالقرب مدينة ترينتو شمالي إيطاليا.

وأوضحت الشبكة أن حالات الوفيات وقعت في مدن نابولي وليجوريا ولاتسيو وفينيتو الإيطالية.

وأعلنت وحدة الحماية المدنية في إيطاليا في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية في البلاد إلى 9 أشخاص بينهم رجل إطفاء يعمل في عمليات الإغاثة، وأغلقت عدد من المدارس أبوابها في جميع أنحاء البلاد اليوم.

من جانبها، أعلنت السلطات المحلية أن في "وفريولى فينيتسيا جوليا"، بشمال شرقي إيطاليا، يوجد 23 ألف شخص بدون كهرباء، كما أن العديد من الطرق أصبحت غير سالكة، كما تعطلت حركة المرور بشدة، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة روما ولا يزال العديد من الأشجار المتساقطة تقطع الشوارع بالقرب من وسط المدينة.

يُذكر أن وحدة الدفاع المدني في العاصمة روما حثت المواطنين على عدم الخروج إلا للضرورة نظرًا لإمكانية تفاقم سوء الأحوال الجوية، وأدت الرياح وهطول الأمطار بغزارة إلى إغراق 75% من مدينة البندقية بمياه الفيضانات.