مقتل عسكري وإصابة اثنين من الجنود بجروح في انفجار لغم غرب تونس

تونس - (د ب أ)

قتل عسكري وأصيب اثنان من الجنود بجروح في انفجار لغم بجبال القصرين /غربي تونس/ أثناء مرور دورية عسكرية اليوم الاربعاء.

وأفادت وزارة الدفاع أن اللغم انفجر أثناء عمل روتيني لوحدات عسكرية لمكافحة الإرهاب في مرتفعات القصرين، حيث تتحصن عناصر مسلحة.

ونقل الجنديان المصابان إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، ولا تتسم حالتهما الصحية بالخطورة بحسب نفس المصدر.

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011 تعمدت جماعات مسلحة إلى تفخيخ الطرق ووضع ألغام بدائية الصنع، لاعتراض الدوريات العسكرية في مرتفعات القصرين.

وأدت انفجارات سابقة إلى مقتل وبتر أرجل العشرات من العسكريين أثناء عمليات التمشيط.