سيناتور أمريكي ينتقد ترامب لسخريته من صاحبة اتهام "كافانو"

واشنطن - (د ب أ)

وجه السيناتور الجمهوري جيف فليك انتقادا لاذعا اليوم الاربعاء للرئيس الامريكي دونالد ترامب لسخريته من سيدة وجهت اتهاما لمرشح الاخير لعضوية المحكمة الامريكية العليا بريت كافانو بمحاولة الاعتداء الجنسي عليها قبل سنوات .

وقال فليك، الذي قد يصبح صاحب الصوت الحاسم في الجلسة المقبلة بالكونجرس لحسم عملية ترشيح كافانو لعضوية المحكمة، لبرنامج "توداي" على قناة "ان بي سي" الامريكية: "ليس هناك وقت ولا مجال لمثل هذه التعليقات."

وأضاف: " ليس من قبيل الصواب مناقشة أمر بمثل هذا القدر من الحساسية وسط حشد سياسي ... هذا ليس صوابا. ليته ما فعلها. أقول، فحسب، إن هذا شئ مقزز."

وتتهم أستاذة علم النفس كريستين بلاسي فورد، كافانو بمحاولة اغتصابها عندما كانا طالبين بالمدرسة الثانوية.

وفي جلسة استماع عقدت الاسبوع الماضي، نفى كافانو الاتهام، في غضب ودموع، واتهم أعضاء الحزب الديمقراطي الامريكي بالتآمر لتوجيه "ضربة منسقة" له.

وفي تجمع سياسي عقد في وقت متأخر أمس الثلاثاء، قام الرئيس الامريكي، على نحو ساخر، بتقليد فورد أثناء إدلائها بشهاداتها أمام اللجنة القضائية بالكونجرس الامريكي، ليثير الضحك وينتزع صرخات الاعجاب من الحاضرين.

وقال ترامب في لهجة ساخرة: "تناولت كوبا من الجعة... نعم تناولت كوبا من الجعة... لا، كان كوبا واحدا من الجعة...كيف وصلتي إلى البيت؟... كيف وصلتي إلى هناك؟ لا أتذكر. كما مضى من الاعوام على ذلك. لست أدري."