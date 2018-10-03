استشهاد فلسطيني جراء إصابته برصاص الاحتلال شمال غزة

كتب – محمد عطايا:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، استشهاد احمد سمير أبو جبل، 15 عامًا، جراء إصابته برصاص في الرأس من قبل الجيش الإسرائيلي، شمال قطاع غزة.

فيما وصل عدد المصابين إلى 15 شخصًا، جراء اختناق بالغاز، واستهداف سيارة اسعاف من قبل قوات الجيش الاسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، وابلًا من قنابل الغاز تجاه المواطنين المشاركين في تظاهرة "معاً لحماية حقوق اللاجئين 4"، والطواقم الطبية والصحفية بشكل كثيف، وذلك بحسب ما ذكره "المركز الفلسطيني للإعلام".

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي تنظم الفعالية، على استمرار الفعاليات وتصاعدها حتى تحقيق أهدافها الوطنية، وتمنع تصفية القضية الفلسطينية.

ويشارك منذ الثلاثين من مارس الماضي، الفلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

واستشهد منذ انطلاق هذه المسيرات 204 فلسطينيين، من بينهم 10 شهداء احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 22 ألف آخرين، بينهم 460 في حالة الخطر الشديد.