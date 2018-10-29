مسؤولون: داعش يقتل 4 في هجوم بمنطقة الجفرة الليبية

القاهرة (مصراوي)

أعلن المجلس البلدي في منطقة الجفرة بوسط ليبيا مقتل أربعة أشخاص في هجوم مسلح استهدف مركز الشرطة في بلدة الفقهاء.

وأضاف المجلس البلدي في منشور على صفحته على فيسبوك ان اشتباكات دائرة بن الأهالي والمسلحين منذ مساء الأحد.

وأشار المجلس إلى أن الهجوم نفذه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أسفر عن حرق بعض المنازل وخطف بعض الشباب ورجال الشرطة.

وقال إن 25 آلية مسلحة تابعة لتنظيم داعش على ما يبدو خرجت من بلدة الفقهاء.

ونقلت بوابة الوسط الإخبارية عن رئيس الفرع البلدي الفقهاء أن "الوضع مأساوي جدًا" في المنطقة، مؤكدًا خطف ابنه وعدد من شباب المنطقة من قبل المهاجمين.

وقال إن "الوضع في المنطقة كارثي"، حيث تشهد "اشتباكات قوية الآن"، مناشدًا "الجميع التدخل العاجل لإنقاذ منطقة الفقهاء من الهجوم الغادر لداعش".

لم يعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم على الفور.

واستغل مسلحو داعش الفوضى وانعدام الأمن في ليبيا وأسسوا لهم موطئ قدم في البلد الشمال أفريقي، وكانت مدينة سرت معقلهم الرئيسي حتى طردهم منها في أواخر 2016.