المبعوث النووي الكوري الجنوبي يجتمع مع نظيره الأمريكي في سول

سول - (د ب أ):

قال الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، الذي يقوم حاليا بزيارة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن بلاده وكوريا الجنوبية لديهما هدف مشترك يتمثل في إنهاء الحرب والأعمال العدائية التي استمرت خلال الـ 70 سنة الماضية، وتحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي وقابل للتحقق الكامل لكوريا الشمالية.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن بيجون اجتمع اليوم مع نظيره الكوري الجنوبي، لي دو-هون، ممثل وزارة الخارجية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، بمقر وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سول، حيث أكد على ثقته المطلقة في تحقيق الهدف المشترك لرئيسي البلدين.

وقال إن الجانبين - الأمريكي والكوري الجنوبي - يتعاونان بشكل وثيق، معربا عن أمله في الحفاظ على هذا التعاون بين البلدين، وأيضا في بدء المحادثات بين بلاده وكوريا الشمالية على مستوى العمل في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، قال الممثل لي: "نمر بمرحلة معقدة للغاية في جهود عمليات نزع السلاح النووي، ومن المهم أن نبني أكبر قدر ممكن من التعاون الوطيد بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة."

وأضاف أنه يأمل في أن يجتمع بيجون مع نظيره الكوري الشمالي في أسرع وقت ممكن.

وكان بيجون التقى بوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هوا لمناقشة التعاون في القضية الكورية الشمالية، واستغرق الاجتماع مدة 50 دقيقة قبيل لقائه مع نظيره الكوري الجنوبي.