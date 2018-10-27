  • عاجل:مباشر| ليفربول 0 - 0 كارديف .. صلاح أساسيًا (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    الأردن يحظر النشر في قضية سيول البحر الميت

    02:12 م السبت 27 أكتوبر 2018
    الأردن يحظر النشر في قضية سيول البحر الميت

    ارشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    حظرت النيابة العامة في الأردن النشر في حادثة سيول البحر الميت، والتي راح ضحيتها 21 شخصًا وإصابة 35 آخرين، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية.

    وكانت النيابة العامة باشرت أول أمس الخميس، إجراءات التحقيق بحادثة البحر الميت، وذلك لتحديد ملابسات الحادث المأساوي والمسؤولين عن وقوعه، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

    وأوعز رئيس النيابة العامة إلى مدعي عام الشونة الجنوبية بالكشف على جثامين الضحايا ونقلها إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

    وأعلن الديوان الملكي الأردني الحداد وتنكيس العلم، اعتبارًا من صباح الخميس ولمدة 3 أيام.

    وترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اجتماعًا لمجلس السياسات الوطني، لبحث تداعيات الكارثة، وقال وزير التربية عزمي محافظة في بيان إن "الوزارة ستفتح تحقيقا شاملا للوقوف على حقيقة ما جرى".

    الأردن السيول البحر الميت سيول البحر الميت الملك عبدالله الثاني

    الخبر التالى:

    الرئيس الصيني يدعو الجيش للاستعداد للحرب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان