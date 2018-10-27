الأردن يحظر النشر في قضية سيول البحر الميت

القاهرة - مصراوي:

حظرت النيابة العامة في الأردن النشر في حادثة سيول البحر الميت، والتي راح ضحيتها 21 شخصًا وإصابة 35 آخرين، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية.

وكانت النيابة العامة باشرت أول أمس الخميس، إجراءات التحقيق بحادثة البحر الميت، وذلك لتحديد ملابسات الحادث المأساوي والمسؤولين عن وقوعه، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

وأوعز رئيس النيابة العامة إلى مدعي عام الشونة الجنوبية بالكشف على جثامين الضحايا ونقلها إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

وأعلن الديوان الملكي الأردني الحداد وتنكيس العلم، اعتبارًا من صباح الخميس ولمدة 3 أيام.

وترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اجتماعًا لمجلس السياسات الوطني، لبحث تداعيات الكارثة، وقال وزير التربية عزمي محافظة في بيان إن "الوزارة ستفتح تحقيقا شاملا للوقوف على حقيقة ما جرى".