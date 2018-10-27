الرئيس الصيني يدعو الجيش للاستعداد للحرب

القاهرة - مصراوي:

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، القوات العسكرية للبلاد إلى مراقبة الوضع في بحر الصين الجنوبي وتايوان عن كثب حتى تكون مستعدة للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ونقل التلفزيون الحكومي الصيني عن بينج قوله خلال جولة تفقدية قام بها الخميس ضمن زيارته لمقاطعة كوانغدونغ، إن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية اضطرت لتحمل "مسؤولية عسكرية ثقيلة" في الأعوام الأخيرة.

وأضاف شي: "من الضروري تعزيز المهمة.. وتركيز الاستعدادات لخوض الحرب. نحن بحاجة إلى أخذ جميع الحالات المعقدة في الاعتبار ووضع خطط طوارئ وفقا لذلك".

وأضاف: "علينا أن نزيد من تمارين الاستعداد القتالي، والتدريبات المشتركة والتمارين الموجهة لتعزيز قدرات الجنود والتحضير للحرب".

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست عن شي قوله: "يجب أن تركزوا على المهام وأن تستعدوا للحرب. علينا أن نأخذ في الاعتبار صعوبة الوضع ووضع خطة عمل مناسبة. من الضروري أيضا تعزيز التدريبات العسكرية".

ومن مهام قيادة المنطقة الجنوبية، الإشراف على بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة تتزايد فيها التوترات والنشاطات العسكرية المتضادة بين الصين والولايات المتحدة.