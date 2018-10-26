دي ميستورا: دمشق رفضت مشاركة الأمم المتحدة في اختيار قائمة للجنة الدستورية

القاهرة - مصراوي:

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض أي دور للمنظمة في اختيار قائمة للجنة الدستورية وطالب بسحب مقترحها حول القائمة الثالثة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال دي ميستورا في كلمة له أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي مكرسة لمناقشة مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد عقدت اليوم الجمعة، وعقب لقائه وزير الخارجية السوري: "الوزير المعلم لم يقبل دور الأمم المتحدة، كما قال إن حكومتي سوريا وروسيا اتفقتا على أن ضامني أستانا سيعدون مقترحا وسيقدمونه للأمم المتحدة".

وأكد دي ميستورا استعداد الأمم المتحدة لسحب مقترحها بشأن القائمة الثالثة في حال تم التوصل إلى قائمة جديدة متوازنة، قائلا: "الوزير المعلم عرض أن أسحب القائمة الثالثة المقترحة التي كانت على الطاولة. وأشرت إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تسحب مقترحها إذا كان هناك اتفاق على قائمة جديدة متوازنة وذات مصداقية، تتوافق مع القرار 2254 ومخرجات سوتشي".

وأعرب دي ميستورا عن تطلعه إلى استضافة اجتماع لضامني مسار أستانا للتسوية السورية للتباحث حول تشكيل اللجنة الدستورية، مضيفا: "يجب أن أغتنم كل الفرص في الوقت المتبقي في ولايتي، كي يتحقق إذا أمكن تشكيل لجنة دستورية متوازنة".