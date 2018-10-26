ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 5.. وإصابة العشرات في مسيرات العودة بقطاع غزة

القاهرة - مصراوي:

ارتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى خمسة شهداء، عقب استشهاد ثلاثة أشخاص منهم شابين، مساء اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.

ونقل مراسل الوكالة، عن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهاد الشاب عايش غسان شعث (23عاماً)، وسعيد أبو لبدة (22عاماً) ونصار أبو تيم (22عاماً)، عقب إصابتهم برصاص قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين قمعوا بشكل مميت المئات من المواطنين المشاركين في مسيرة سلمية شرق خان يونس.

وكان الشاب محمد خالد محمود عبد النبي (27 عاماً)، استشهد عقب إصابته برصاص قناصة الاحتلال، خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل الوكالة، بأن الشاب عبد النبي أصيب برصاصة في رأسه خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال شرق جباليا، نقل على إثرها إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وتم تحويله إلى مستشفى الشفاء نظراً لخطورة حالته، وأعلن المستشفى عن استشهاده قبل قليل.

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، قرب السياج الحدودي شرق القطاع.