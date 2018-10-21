ترامب وأردوغان يتفقان على ضرورة توضيح ملابسات قضية "خاشقجي"

القاهرة - مصراوي:

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة، إن الرئيسين اتفقا على "ضرورة توضيح" ملابسات قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن الرئيسين ناقشا قضية خاشقجي، وكذلك إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون.

وأضافت الوكالة التركية، أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول مكافحة الإرهاب وآخر التطورات في سوريا.

وذكرت الوكالة، أن هذه أول مكالمة تجرى بين الرئيسين منذ بداية المناقشات لإطلاق سراح القس برونسون في يوليو الماضي.