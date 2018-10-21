نتنياهو: سيتم إخلاء الخان الأحمر سواء بموافقة السكان أم لا

القاهرة - مصراوي:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم إخلاء الخان الأحمر سواء بموافقة السكان أم لا.

وأكد نتنياهو، في تصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن يستغرق هذا أسابيع كثيرة بل سيتم القيام بذلك بشكل أسرع بكثير، سنتخذ بعض الخطوات التمهيدية الضرورية على الساحة الدولية وسنعطي فرصة أخيرة للإخلاء بموافقة السكان، ولكن على أي حال سيتم الإخلاء بشكل حقيقي".

وأضاف نتنياهو، جميعنا موحدون حول الغاية وهي إخلاء هذا البناء الذي وصفه بـ "غير الشرعي". لا جدال حول ذلك. سيتم إخلاء الخان الأخمر وفي القريب العاجل.

وكانت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ذكرت أن رئيس الوزراء قرر تأجيل هدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس.

وحسب المصادر، فإن الهدف من وراء التأجيل هو إعطاء مزيد من الوقت لعملية التفاوض ومناقشة المقترحات الأخيرة من مختلف الأطراف، حتى تستنفد كافة الإمكانيات للحوار.

وكانت السلطات الإسرائيلية تخطط لهدم الخان الأحمر، مطالبة السكان بالمغادرة بحلول 1 أكتوبر الجاري، لكن عملية الهدم لم تبدأ بعد، وشهدت الخان الأحمر مسيرات للفلسطينيين الرافضين لهدم القرية.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت في مايو الماضي قرارا يسمح للسلطات بهدم الخان الأحمر، حيث اعتبرت تأسيسها غير شرعي ومن دون التصاريح الضرورية للبناء.