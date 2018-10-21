التحالف الدولي يعلن مقتل إرهابيين في غارة جوية شرق سوريا

واشنطن (أ ش أ)

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الأحد، أنه قتل إرهابيين في شرق سوريا بضربة جوية على مسجد يستخدمه تنظيم "داعش" قاعدة له، وذلك إثر تقارير عن مقتل عشرات المدنيين.

وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن داعش حول المسجد في بلدة "السوسة" إلى مقر للدفاع عن آخر منطقة يسيطر عليها، وأن الضربة الجوية للتحالف أسفرت عن مقتل 12 متشددا وتعطيل عمل مركز للقيادة كان يستخدمه الإرهابيون لمهاجمة قوات التحالف والقوات الموالية لها، فيما قُتل 22 متشددا في منطقة قرب نهر الفرات عند الحدود مع العراق تعد أحد آخر معاقل التنظيم المتشدد في سوريا.

وأضاف أن "إساءة استغلال تنظيم (داعش) الإرهابي لهذا المسجد مثال آخر على انتهاك قانون الحرب مما جعل المسجد هدفا عسكريا مشروعا، مبينا أن التحالف راقب المسجد لمعرفة مواعيد وجود المسلحين بمفردهم داخله، وأنه يحقق في كل المزاعم عن سقوط قتلى ومصابين مدنيين.

وكان المرصد السوري، أفاد أمس بمقتل 35 عنصرا على الأقل من تنظيم "داعش" الإرهابي، في معارك وغارات جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد معقلهم الأخير في شرق سوريا.