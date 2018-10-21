"حقوق الإنسان" السعودية تُشيد بنتائج التحقيقات الأوليّة في قضية خاشقجي

القاهرة- (مصراوي):

أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالنتائج الأوليّة للتحقيق في قضية المواطن جمال خاشقجي وما انتهت إليه من إيقاف وإنهاء لخدمات مجموعة من الأشخاص ممن لهم علاقة بهذه القضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد رئيس الجمعية، الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، في بيان، أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة إلى العدالة لينالوا عقابهم، مُشيرًا إلى أن هذه التحقيقات ونتائجها الأوليّة تؤكد عدم تهاون المملكة مع الخارجين على القانون أو من يعتقد أنهم مسؤولين عنهم أي متسترين على أفعالهم.

ورأى أنه "ينبغي بعد ظهور هذه النتائج أن تتوقف تلك الحملة المنظمة التي استهدفت المملكة ككيان بهدف النيل من سمعتها سياسيا واقتصاديا وحقوقيا".

وقالت السعودية في وقت مبكر السبت إن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول، حسبما أفاد بيان النائب العام السعودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كان خاشقجي قد شوهد اخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وذلك بعد أن نقلت تقارير صحيفة عديدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.

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