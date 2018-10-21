العاهل الأردني يعلن إنهاء اتفاق الباقورة والغمر مع إسرائيل

عمان - (د ب أ):

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الیوم الأحد إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقیة السلام مع إسرائیل.

وكتب الملك عبد الله ، عبر حسابه في تویتر، "طالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولویاتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقیة السلام ... انطلاقا من حرصنا على إتخاذ كل ما یلزم من أجل الأردن والأردنیین".

وبهذه التغريدة حسم العاهل الأردني أكثر المواضيع الجدلية على الساحة الأردنية في الفترة الأخيرة.

وكان أمام الحكومة الأردنية ، لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر على الشريط الحدودي ، أيام قليلة لإبلاغ السلطات الإسرائيلية بعدم الرغبة بتجديد الاتفاقية حول الأراضي.

ونص أحد بنود اتفاقية وادي عربية للسلام بين الأردن وإسرائيل على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام".

وبالتالي، ووفق هذا البند، تستطيع الحكومة إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتها في التجديد في موعد أقصاه الـ 26 من الشهر الجاري، وإن حدث ما هو خلاف ذلك سيتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لـ 25 عاماً جديدة.

وكانت فعاليات شعبية وأحزاب قد طالبت الحكومة باستعادة أراضي الباقورة والغمر من إسرائيل وعدم تجديد الإتفاقية معها.