"عقوبات" و"مواجهة إيران".. أبرز ما قاله ترامب عن السعودية بعد وفاة "خاشقجي"

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجد التفسير السعودي لحادث وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنه مات بعد دخوله في شجار في قنصلية بلاده باسطنبول "موثوقًا".

ورحب ترامب بتعليق الحكومة السعودية واعترافها بوفاة خاشقجي، مضيفًا أنه يعتقد بوجود طرف ثالث مشترك في حادث الوفاة.

وقال ترامب: "أعتقد أن هذه خطوات أولى جيدة، هذه خطوة كبيرة، يوجد الكثير من الأشخاص متورطين".

وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه يفضل أن يكون هناك نوع من العقوبات.

وأضاف ترامب، أن الوفاة "غير مقبولة"، وسيكون هناك رد فعل من الولايات المتحدة، وأنه سيعلن رد فعل الولايات المتحدة بعدما يتحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال ترامب: "السعودية حليف عظيم.. ولكن ما حدث غير مقبول".

وكرر الرئيس الأمريكي ما قاله، بأنه يفضل ألا تتضمن العقوبات ضد السعودية إلغاء عقود بيع الأسلحة.

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة تحتاج السعودية لمواجهة إيران في المنطقة.

وأوضح ترامب، من المهم أن المملكة اعتقلت بعض الأشخاص.