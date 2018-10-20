18 يومًا من اختفاء خاشقجي حتى إعلان وفاته.. ماذا حدث؟ (تايم لاين)

كتب - محمد عطايا:

أعلن النائب العام السعودي، صباح اليوم السبت، وفاة الصحفي جمال خاشقجي، إثر مشاجرة مع بعض الموظفين داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وانفجرت قضية الصحفي السعودي، وقت اختفاؤه في الثاني من أكتوبر الجاري، عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونرصد في التقرير أبرز المحطات منذ اختفاء خاشقجي حتى إعلان وفاته.

2 أكتوبر

دخول الصحفي السعودي جمال خاشقجي قنصلية بلاده في اسطنبول، ليتم إجراءات زواجه.

3 أكتوبر

صحيفة "واشنطن بوست" عبرت عن قلقها من تغيب الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة أنه لم يُر منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.

السلطات التركية أكدت أن جمال خاشقجي لا يزال داخل القنصلية السعودية، ولم يخرج منها بعد.

4 أكتوبر

السلطات السعودية أكدت أن جمال خاشقجي اختفى بعد خروجه من مبنى القنصلية في إسطنبول.

وزير الخارجية التركي يستدعي السفير السعودي في أنقرة.

5 أكتوبر

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن خاشقجي ليس متواجدًا في القنصلية السعودية بإسطنبول، قائلًا في حواره لوكالة "بلومبيرج": "نحن نرحب بتفتيش الحكومة التركية لمبنى قنصلية بلادنا".

6 أكتوبر

مصدر مسؤول بالسلطات التركية أكد أن الصحفي جمال خاشقجي توفي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

7 أكتوبر

تركيا تطلب الإذن لتفتيش مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

8 أكتوبر

أردوغان يطالب بالكشف عن مكان تواجد جمال خاشقجي، أو إثبات أنه خرج من المبنى.

اتهام عناصر بدخول تركيا تورطوا في اغتيال جمال خاشقجي.

9 أكتوبر

السلطات السعودية تسمح لتركيا بتفتيش القنصيلة في إسطنبول.

الخارجية الأمريكية تعلق على اختفاء جمال خاشقجي، وتؤكد عدم معرفتها عن مكان تواجد الصحفي السعودي، أو معلومات أكيدة عنه.

شقيق بن سلمان يؤكد أن جمال خاشقجي صديقه، وأن تقارير اختطافه وقتله "زائفة".

10 أكتوبر

ترامب يدعو خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي لزيارة البيت الأبيض، ويؤكد على متابعة الحادث.

وزير الطاقة الأمريكي السابق يعلق عمله في "نيوم" بسبب اختفاء خاشقجي.

وقع 22 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على رسالة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطلبون منه فتح تحقيق بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

11 أكتوبر

السلطات السعودية تعلن أن كاميرات المراقبة في القنصلية كانت مُعطلة في يوم الثاني من أكتوبر.

ترامب يؤكد أن جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية ولم يخرج منها.

تركيا تبلغ أمريكا بأن لديها تسجيلات تثبت مقتل خاشقجي.

12 أكتوبر

وصول وفد سعودي إلى تركيا.

ترامب يهاتف الملك سلمان لبحث أزمة خاشقجي.

13 أكتوبر

السعودية تشجب ما يتم تداوله من اتهامات زائفة حول اختفاء خاشقجي.

ترامب يهدد بـ"عقاب شديد" إن ثبت تورط السعودية في اختفاء خاشقجي.

14 أكتوبر

رئيس المخابرات السعودية يصل تركيا وسلمان يهاتف أردوغان.

الملك سلمان يتصل بأردوغان.

15 أكتوبر

ترامب يوفد وزير خارجيته للقاء العاهل السعودي على خلفية اختفاء خاشقجي.

السلطات التركية تفتش القنصلية السعودية في إسطنبول.

16 أكتوبر

وزير الخارجية الأمريكي يقابل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة موقف جمال خاشقجي.

أردوغان يأمل التوصل إلى رأي معقول في قضية اختفاء خاشقجي.

17 أكتوبر

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو يقابل نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو.

18 أكتوبر

انسحاب عدد من قادة الدول من فرنسا وبريطانيا، وهولندا، وأمريكا من المشاركة في مؤتمر "دافوس في الصحراء"، القادم، على خلفية اختفاء جمال خاشقجي.

لندن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي.

ترامب يؤكد أن خاشقجي قُتل.. ويحذر من أن العواقب ستكون بالغة الشدة.

19 أكتوبر

بومبيو ينفي استماعه إلى تسجيل عن مقتل خاشقجي

20 أكتوبر

السعودية تعلن وفاة الصحفي جمال خاشقجي إثر مشاجرة في مبنى القنصلية مع بعض الموظفين، أدت إلى وفاته.