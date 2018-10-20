  • عاجل:النائب العام السعودي يعلن وفاة خاشقجي رسميًا.. تعرف على التفاصيل

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    أوامر ملكية جديدة حول خاشقجي

    12:10 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    أوامر ملكية جديدة حول خاشقجي

    الملك سلمان

    القاهرة - مصراوي

    أصدر العاهل السعودي الملك سلمان، إعفاء سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، نقلًا عن "واس".

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.

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    النائب العام السعودي يعلن تفاصيل وفاة "خاشقجي" داخل القنصلية
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