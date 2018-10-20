أوامر ملكية جديدة حول خاشقجي

القاهرة - مصراوي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان، إعفاء سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، نقلًا عن "واس".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.