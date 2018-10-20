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    أهم عناوين الصحف: المرشح الرئاسي البرازيلي بولسونارو يمثل تهديدًا للبيئة

    02:00 ص السبت 20 أكتوبر 2018
    أهم عناوين الصحف: المرشح الرئاسي البرازيلي بولسونارو يمثل تهديدًا للبيئة

    كتب – مصراوي:
    سلطت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، الجمعة، الضوء على التصريحات التي يطلقها المرشح اليميني لانتخابات الرئاسة في البرازيل جايير بولسونارو، معتبرة أنه يمثل تهديدا للبيئة في البرازيل ولكوكب الأرض بأسره، فيما اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن خطة لندن نحو "هواء نظيف" بمثابة نموذج يحتذى لمدن العالم الأخرى.

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