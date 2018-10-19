الادعاء العام الفنزويلي يحقق في مقتل 7 أشخاص بمنطقة تعدين

النائب العام في فنزويلا طارق وليام

كراكاس - (د ب أ):

قال النائب العام في فنزويلا طارق وليام صعب يوم الخميس إن الادعاء العام يحقق في مقتل سبعة أشخاص على الأقل في منطقة تعدين في جنوب البلاد.

وحدثت الوفيات في إل كاندادو بولاية بوليفار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يذكر صعب تفاصيل بشأن الوفيات، لكن مشرع المعارضة أمريكو دي جرازيا قال إن اشتباكات وقعت بين متمردي جماعة جيش التحرير الوطني الكولومبي وجماعة مسلحة أخرى في المنطقة.

وقال دي جرازيا إن العدد قد يصل إلى 16 قتيلا .

وقال عضو البرلمان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "على الرئيس (نيكولاس) مادورو أن يشرح سبب وجود حرب عصابات في المنطقة."

وتتهم كولومبيا جارتها فنزويلا بحماية المتمردين على أراضيها، وتنفي كاراكاس اتهامات بوجوتا بأن جماعة جيش التحرير الوطني الكولومبي المتمردة لها صلات بالجيش الفنزويلي.