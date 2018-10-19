الشرطة الأسترالية تعتزم إسقاط تهم الإرهاب عن طالب سريلانكي

سيدني - (د ب أ):

تعتزم الشرطة الأسترالية اسقاط تهم الإرهاب ضد طالب سريلانكي متهم بالتآمر لاغتيال سياسيين أستراليين، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة.

واعتقل محمد كامير نظام الدين (25 عاما) في أغسطس واتهم بكتابة خطط في دفتر ملاحظات لقتل رئيس الوزراء آنذاك مالكوم تيرنبول ووزيرة الخارجية آنذاك جولي بيشوب.

كما قالت الشرطة أنه يمتلك خططاً للقيام بشن هجوم بمفرده على عدة أماكن عامة مثل دار الأوبرا في سيدني ويبدو أن له صلات بتنظيم "داعش".

ومع ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "ايه بي سي" اليوم الجمعة أن الشرطة ستسقط جميع التهم ضد نظام الدين.

وأمضى أربعة أسابيع في السجن بعد القبض عليه بدعوى قيامه بإعداد وثائق لتسهيل أعمال إرهابية.

وقد أُفرج عنه بكفالة في سبتمبر، عندما خلص أحد الخبراء إلى أنه لا يمكن إثبات أن التهديدات في دفتر الملاحظات كانت مكتوبة بخط يد نظام الدين.

كما قالت الشرطة للمحكمة إنهم لم يعثروا على ما يدل على إيديولوجية متطرفة في ممتلكاته الإلكترونية.

وكان نظام الدين يدرس الدكتوراه في إدارة الأعمال في جامعة نيو ساوث ويلز وظهر في إعلان ترويجي للجامعة على الإنترنت.

ونظمت عائلته وجماعات حقوق الإنسان احتجاجات في سريلانكا بعد اعتقاله، ودعوا إلى إجراء تحقيق سريع وعادل.