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الرئيس اليمني: يجب توحيد الصفوف لهزيمة مشروع إيران بالمنطقة

09:23 م الخميس 18 أكتوبر 2018
الرئيس اليمني: يجب توحيد الصفوف لهزيمة مشروع إيران بالمنطقة

عدن (أ ش أ)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، أهمية توحيد الإمكانات والصفوف لهزيمة مشروع إيران في المنطقة.

وقال الرئيس اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال اجتماعه بنائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ووزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن المرحلة الراهنة تتطلب شحذ الهمم لتجاوز مختلف التحديات التي يواجها شعبنا لتحقيق تطلعاته والانتصار لأهدافه الوطنية التي أفرزتها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة".

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