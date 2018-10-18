اليونيسف تحذر من خطر حرمان ملايين الأطفال في اليمن من الماء والغذاء قريبًا

صنعاء (د ب أ)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" اليوم الخميس، من أن الملايين من الأطفال والأسر سيصبحون قريباً بلا غذاء أو مياه أو خدمات صرف صحي، بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والعنف المستمر في مدينة الحديدة ومينائها، غربي اليمن.

وقالت هنريتا فور المديرة التنفيذية للمنظمة في بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني لليونسيف: "إن تكلفة الغذاء والوقود والماء، قد ارتفعت بشكل هائل في اليمن، فيما تدهورت قيمة العملة الوطنية.

وأضافت "فور" أن خدمات الماء والصرف تواجه خطر الانهيار، بسبب ارتفاع سعر الوقود، بما يعني حرمان الكثيرين من الماء النظيف والصرف الصحي.

وذكرت أن ذلك الوضع قد يؤدي إلى تفشي الأمراض وسوء التغذية، في ظل انعدام الأمن الغذائي، بما يزيد خطر حدوث المجاعة.