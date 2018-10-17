اليمن... إجلاء أكثر من 250 أسرة عالقة وتحذيرات من سيول قادمة

(مصراوي):

أجلت مروحيات تابعة للجيش اليمني وقوات التحالف العربي أكثر من 250 أسرة عالقة وسط السيول في محافظة المهرة شرق اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، قال محافظ المهرة، راجح سعيد باكريت: "ساهمت طائرة هليكوبتر أرسلت من المنطقة العسكرية اليمنية الثالثة، وثلاث أخرى من التحالف العربي، كثيراً في إجلاء أكثر من 250 أسرة عالقة وسط السيول وتحت الأمطار، في مناطق العبري ووادي تنهالن ويروب والفيدمي ومناطق أخرى محاصرة بالمحافظة جراء العاصفة المدارية لبان".

وأضاف: "خلال عمليات الإجلاء تم تقسيم عمل المروحيات على المناطق المتضررة وفق الحاجة وبلغت نسبة الإجلاء للمتضررين والعالقين حتى الآن تقريباً 70 بالمئة ولازال العمل مستمراً حتى يتم إجلاء كافة المواطنين في المناطق المتضررة بالمحافظة".

وأشار إلى أن التنسيق في عمليات الإجلاء جارٍ مع فريق قوات التحالف في المهرة بقيادة العميد علي الشهري، وأن فريق الطوارئ والأجهزة الأمنية في حالة تأهب حتى يتم إجلاء جميع الأسر العالقة من كافة المناطق المتضررة.

وذكر باكريت، أن بعض المناطق خارجة عن السيطرة بسبب انقطاع خدمة الاتصالات عنها بشكل كامل خصوصاً مديريتي قشن والمسيلة.

ولفت إلى أنه تم توزيع مواد إغاثية بشكل عاجل على المتضررين، فيما لاتزال عمليات الإغاثة والإجلاء مستمرة في المناطق المحاصرة والمتضررة.

وحذر محافظ المهرة من قدوم سيول من الصحراء والبوادي خلال الساعات القادمة إلى مديريات الغيظة والمسيلة وسيحوت وقشن عبر مختلف الأودية، داعياً الساكنين في مجاري السيول إلى الابتعاد عنها وأخذ الحيطة والحذر وعدم التهور حفاظاً على الأرواح.