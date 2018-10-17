سلاح الجو الإسرائيلي يقصف غزة بعد سقوط صاروخ على "بئر السبع"

(مصراوي):

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا في غزة بعد سقوط صاروخ انطلق من القطاع في مدينة بئر السبع.

كان الجيش الإسرائيلى قد أعلن في بيان، الأربعاء، عن إطلاق صاروخ من قطاع غزة، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار فى مدينة بئر السبع، إحدى أكبر المدن الواقعة فى جنوب البلاد، وفقا لما ذكره المكتب الصحفى للجيش، وفق وكالة "سبوتنيك".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إنه تم إصدار تعليمات على الفور لأكثر من 200 ألف مواطن بالاحتماء في الملاجئ أو أماكن أخرى آمنة.