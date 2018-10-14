تجدد نشاط بركان "فويجو" في جواتيمالا

جواتيمالا سيتي- (د ب أ):

ثار بركان "فويجو" في جواتيمالا مجددًا يوم السبت، بعد أشهر فقط من اندلاع ثوران أودى بحياة أكثر من 150 شخصا.

وقال المعهد الوطني لرصد الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية والمياه إن بركان "فويجو"، الذي يعني باللغة الاسبانية "بركان النار"، نفث سحابة من الرماد والبخار بارتفاع يصل إلى 4600 متر فوق فوهة البركان.

وقال المعهد إن الحمم الساخنة كانت تتساقط من فوهة البركان وتتدفق نحو واد. وحثت السلطات سكان المنازل القريبة من البركان على إخلاء منازلهم.

يذكر أن "فويجو" يعد واحدا من أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى. وأودت ثورة البركان في يونيو الماضي بحياة أكثر من 150 شخصا.