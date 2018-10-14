  • عاجل:الشوربجي يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الثالثة في تاريخه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني

    07:51 ص الأحد 14 أكتوبر 2018
    إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني

    موسكو- أ ش أ:

    أفادت تقارير إعلامية في روسيا، اليوم الأحد، بإطلاق سراح زعيم المعارضة أليكسي نافالني، وذلك بعد 20 يوما قضاها في السجن حيث تم احتجازه بتهمة تنظيم احتجاج غير قانوني الشهر الماضي.

    وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أنه قد تم اعتقال نافالني في 24 سبتمبر الماضي، وذلك بعد إنهاء فترة احتجازه السابقة والتي استمرت 30 يوما بسبب تخطيطه لتنظيم مظاهرة غير مصرح بها في يناير الماضي.

    هذا المحتوى من

    روسيا المعارضة الروسية أليكسي نافالني

    الخبر التالى:

    ناشطتان في نيوزيلندا تجمعان آلاف الدولارات للفلسطينيين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان