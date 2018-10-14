إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني

موسكو- أ ش أ:

أفادت تقارير إعلامية في روسيا، اليوم الأحد، بإطلاق سراح زعيم المعارضة أليكسي نافالني، وذلك بعد 20 يوما قضاها في السجن حيث تم احتجازه بتهمة تنظيم احتجاج غير قانوني الشهر الماضي.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أنه قد تم اعتقال نافالني في 24 سبتمبر الماضي، وذلك بعد إنهاء فترة احتجازه السابقة والتي استمرت 30 يوما بسبب تخطيطه لتنظيم مظاهرة غير مصرح بها في يناير الماضي.