أمريكا تغلق قنصليتها في الإسكندرية

كتب - محمد عطايا:

قررت وزارة الخارجية الأمريكية، إغلاق قنصليتها في الإسكندرية، بعد مراجعة وتقييم وضعها الدبلوماسي، وقدرتها على تغطية المحافظة الساحلية من القاهرة.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية، حصل مصراوي على نسخة منه -اليوم السبت- أكدت أن وزارة الخارجية تعمل باستمرار على مراجعة وتقييم وضعها ووجودها الدبلوماسي حول العالم، مضيفة: "بالنظر إلى أن لدينا القدرة على تغطية المقاطعة القنصلية في الإسكندرية من القاهرة، قررت الوزارة إغلاق القنصلية وتوحيد عملياتنا خارج السفارة في العاصمة. وتم اتخاذ هذا القرار منذ أشهر".

واستطرد البيان: "نحن ندرك أهمية المحافظة التاريخية، ومستقبل مصر الاقتصادي والطاقة، ونحن فخورون بحضورنا الطويل في المدينة".

واستكمل: "سنواصل العمل بنشاط مع أهل الإسكندرية والمحافظات الشمالية الأخرى، والحفاظ على عملنا السياسي والاقتصادي والدبلوماسي العام، من خلال زيارات منتظمة من القاهرة".

واختتم البيان: "نحن نخطط لتقليص عمليات القنصلية على مدار العام القادم. وليس لدينا أي تفاصيل أخرى للمشاركة".