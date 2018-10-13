ترامب: القس برانسون يصل أمريكا غدا ويزور البيت الأبيض

واشنطن- أ ش أ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القس الأمريكي آندرو برانسون، الذي كانت قضيته محور خلاف دبلوماسي مع تركيا يصل إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن غدا السبت، ويزور البيت الأبيض على الأرجح في اليوم نفسه.

وقال ترامب للصحفيين - حسبما أفادت قناة "الحرة" الامريكية مساء اليوم الجمعة - "نشعر بشرف عظيم لعودته إلينا" في إشارة إلى برانسون الذي أمرت محكمة تركية يوم الجمعة بالإفراج عنه.

وأضاف: "مر بمعاناة شديدة لكننا ممتنون لكثير من الناس"، مشيرا إلى عدم وجود صفقة مع تركيا بشأن رفع العقوبات الأمريكية مقابل الإفراج عن برانسون.